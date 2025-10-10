100 Thieves streicht seine kompetitive Call of Duty: Warzone-Liste

HQ

Während 100 Thieves in der Saison 2026 dank einer verstärkten Call of Duty League LA Thieves Aufstellung eine Macht sein wird, mit der man rechnen muss, wird das Team dieses Maß an Engagement für die kompetitive Call of Duty: Warzone Welt nicht widerspiegeln.

Die Organisation hat bekannt gegeben, dass sie ihren KaderWarzone aufgibt, was bedeutet, dass Rasim "Blazt" Ogresevic, "GabeKuun", Logan "Skullface" Greifelt und Trainer 2Ebatez" nun Free Agents sind und in der Lage sind, anderswo Möglichkeiten zu erkunden.

Der Grund für die Änderung wurde nicht genannt, nur dass 100 Thieves der Mannschaft für ihren "Einsatz" in den letzten Monaten dankte.