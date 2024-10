Zynga-eigener Entwickler NaturalMotion steht vor Entlassungen

HQ

NaturalMotion könnte in seinen Studios in Großbritannien und den USA vor Personalabbau stehen. Die Anzahl der von diesen Änderungen betroffenen Positionen ist noch unklar. Dennoch sind wir erneut gezwungen, über Menschen in der Spielebranche zu berichten, die bedauerlicherweise ihre Arbeitsplätze verloren haben.

Gamesindustry.biz Berichten zufolge haben die Kürzungen bereits begonnen, und das Studio von NaturalMotion in Birmingham, Großbritannien, das sich auf Rennspiele konzentriert, hat möglicherweise bereits seine Türen geschlossen. Während die Quellen von Gamesindustry dies berichten, bleibt Zynga - das Unternehmen, dem NaturalMotion gehört - vage.

"Ein wichtiger Teil der Vernetzung der Welt durch Spiele ist das Engagement für einen effizienten Betrieb. Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Aktivitäten in Großbritannien und den USA zu überprüfen, was sich auf eine Reihe von Funktionen in den USA und Großbritannien auswirken könnte", heißt es in einer Erklärung von Zynga. "Wichtig ist, dass wir während dieses Übergangs keine Unterbrechungen im Service für unsere Spieler erwarten, und wir werden eng mit den betroffenen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie mit größter Rücksichtnahme, Respekt und Fürsorge behandelt werden."

Es bestätigt also, dass Rollen betroffen sein werden, aber nicht, wie viele oder in welchen Abteilungen. Wir müssen einfach abwarten und sehen, bis mehr Informationen herauskommen, aber auch hier ist der kalte, rücksichtslose Stellenabbau für Gaming-Rollen da.