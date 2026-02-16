Zyklon Gezani tötet mindestens 59 Menschen in Madagaskar

HQ

Mindestens 59 Menschen sind gestorben und 16.000 wurden vertrieben, nachdem der Zyklon Gezani letzte Woche Madagaskar erfasste, berichtete das National Bureau for Risk and Disaster Management (BNGRC) am Montag. Weitere 15 Personen werden weiterhin vermisst, 804 wurden verletzt und mehr als 423.000 wurden vom Sturm betroffen.

Gezani traf die Insel im Indischen Ozean nur zehn Tage nachdem der tropische Zyklon Fytia 14 Menschen getötet und über 31.000 Menschen vertrieben hatte. Auf seinem Höhepunkt hielt Gezani Windgeschwindigkeiten von 185 km/h (115 mph) mit Böen von bis zu 270 km/h (168 mph) an, riss Bäume aus und riss Metall von den Dächern.

Der Zyklon zog zunächst westwärts über den Mosambik-Kanal und erzeugte Wellen bis zu 10 Meter im Süden Mosambiks, bevor er wieder nach Osten in Richtung Madagaskar abbog. Die Behörden haben einen Rotalarm für den Bezirk Ampanihy im Südwesten Madagaskars herausgegeben, wo der Sturm voraussichtlich am Montagabend etwa 100 km vor der Küste ziehen wird, mit Windgeschwindigkeiten von etwa 65 km/h, aber nicht mit starkem Regen zu rechnen ist...