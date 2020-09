Zwölf weitere Tracks und ein brandneuer Trailer schütteln Fuser durch

Wir haben die letzte Woche damit verbracht, unsere eigenen Mixe in Harmonix' neuem Rhythmusspiel Fuser zusammenzustellen und konnten euch anschließend eine vollständige Vorschau mit vielen Einschätzungen präsentieren. Harmonix veröffentlichte wenig später zusätzliche Informationen zum Spiel, darunter weiteres Videomaterial zur Charakteranpassung und dem Mehrspielermodus. Außerdem wurden zwölf weitere Songs mit absoluten Klassikern vorgestellt: "Killing in The Name" von Rage Against The Machine und "Can't Stop The Feeling!" von Justin Timberlake, sowie "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley.

Die neuen zwölf Songs:



Ava Max - "Sweet But Psycho"

Bobby Brown - "My Prerogative"

Donna Summer - "Hot Stuff"

Eric B. & Rakim - "Don't Sweat The Technique"

Grouplove - "Tongue Tied"

Justin Timberlake - "Can't Stop The Feeling!"

Karol G ft. Nicki Minaj - "Tusa"

Rage Against The Machine - "Killing In The Name"

Rick Astley - "Never Gonna Give You Up"

RÜFÜS DU SOL - "Eyes"

Shania Twain - "Any Man Of Mine"

Young MC - "Bust A Move"



Diese Tracks wurden bereits für Fuser bestätigt: