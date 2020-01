Zwölf Minuten Gameplay aus frischer Frostpunk-Erweiterung The Last Autumn

Nächsten Dienstag erscheint das neue Frostpunk-DLC The Last Autumn auf dem PC. Um sich auf die Veröffentlichung vorzubereiten, haben 11 bit Studios ein ausgiebiges Entwicklertagebuch erstellt, das uns viele neue Einblicke und Informationen über die kommende Erweiterung zur Verfügung stellt. Zwölf Minuten lang spricht das Team über das Szenario und den Standort 113, an dem es Ingenieuren zuerst gelungen ist, dem plötzlichen Wintereinbruch mit einem Hitzegenerator zuvorzukommen.

Währenddessen werden neue Gebäude und die erweiterten Gesetze demonstriert, mit denen wir unsere Bevölkerung kontrollieren können (falls wir nicht vorher von ihnen abgesetzt werden). Auf Steam kostet der Inhalt 17 Euro, wer bereits den Season Pass für 25 Euro erworben hat, muss für The Last Autumn nichts weiter bezahlen. Ab dem 21. Januar startet das DLC.