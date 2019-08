Zwölf Kybernetische Screenshots von Cyberpunk 2077

CD Projekt Red hat neue Aufnahmen ihres kommenden Sci-Fi-Rollenspiels veröffentlicht, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Es gibt was fürs Auge, sonst aber nicht viel zu berichten. Veröffentlicht wird Cyberpunk 2077 voraussichtlich am 20. April 2020, es erscheint auf PC, PS4, Xbox One und Google Stadia. Übrigens wird CD Projekt Red nächste Woche Freitag (30. August) einen Zusammenschnitt vom Gamescom-Gameplay präsentieren, falls ihr das Game auf der Messe nicht gesehen habt. Wird aber nur 15 Minuten dauern.

