Zwischen Avengers: Doomsday und Secret Wars wird es keinen Marvel Cinematic Universe-Film geben

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Lange Zeit gewöhnten wir uns daran, jedes Jahr mindestens drei Marvel Cinematic Universe-Filme im Kino zu sehen. Als die Infinity-Saga jedoch zu Ende ging, begann Marvel Schwierigkeiten zu haben, dieses Versprechen einzuhalten, was zu Jahren mit nur einem MCU-Film und weiteren Jahren mit mehreren führte. Der Punkt ist, dass es keine feste Zahl mehr gab, auf die man blicken konnte.

Das gilt weiterhin, denn 2026 bekommen wir zwei MCU-Projekte (Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday) und 2027 nur eines (Avengers: Secret Wars), bevor 2028 zwei zurückkehren (Ghost Rider und Black Panther III). Da die beiden Avengers-Filme eine Lücke von einem ganzen Jahr ohne einen MCU-Film in den Kinos haben, fragen Sie sich vielleicht, ob Marvel Studios einen Trick im Ärmel hat, um diese Lücke zu schließen.

Tut es nicht. Dies wurde von Marvel Studios-Chef Kevin Feige bestätigt (danke, Empire), der erwähnt, dass es Teil der neuen Mentalität der Produktionsfirma ist, Qualität über Quantität zu stellen.

"Vieles davon ist eine Strategie, über die wir schon eine Weile gesprochen haben, nämlich den Fokus auf Qualität. Wir versuchen immer, uns auf Qualität zu konzentrieren, aber wenn die Menge so groß ist, wird man dünn verteilt. Wir wollten nicht überlastet werden, und die Avengers sind so wichtig, wie es nur geht. Und Secret Wars, besonders für Leser, die die Comics kennen, ist für sich genommen ein Aufbau für die Zukunft, für das, was als Nächstes kommt. Es ging also wirklich darum, diese beiden Filme zu bekommen und 2028 vorzubereiten, von denen wir bisher zwei enthüllt haben: Ghost Rider und Panther III."

Das deutet darauf hin, dass Marvel 2028 ein geschäftigeres Jahr plant, da es sonst ungewöhnlich wäre, wenn Feige die Erwähnung "bisher" einbaut. Allerdings wurde bisher nichts bestätigt, sodass derzeit nur zwei Kinofilme für das Kalenderjahr geplant sind.

Glauben Sie, dass diese Richtung die richtige für Marvel Studios ist?