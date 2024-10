Zwietracht in Türkiye und Russland verboten

HQ

Discord hat sich im Wesentlichen als die führende Plattform für die Kommunikation unter Gamern etabliert und hat Konkurrenten wie Skype und TeamSpeak weitgehend überflügelt. Doch mittlerweile regt sich ein gewisser Widerstand gegen die Vormachtstellung von Discord, vor allem in der Türkei und in Russland.

In einem von Reuters veröffentlichten Bericht wird bestätigt, dass beide Länder die Kommunikationsplattform blockiert haben. In Türkiye sagte der Justizminister Yilmaz Tunc, ein Gericht in Ankara habe beschlossen, die Plattform zu sperren, nachdem der Verdacht bestanden habe, dass einige Nutzer der Plattform Straftaten begangen hätten.

Das Problem mit Discord ist, dass es so umfangreich ist, dass es schwierig wird, zu verfolgen, welche Gespräche stattfinden, wenn eine von ihnen Anlass zu ernsthafter Besorgnis gibt. Russland blockierte Discord wegen Verstoßes gegen russisches Recht, nachdem es das Unternehmen mit einer Geldstrafe belegt hatte, weil es verbotene Inhalte nicht entfernt hatte.

