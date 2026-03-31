Zweites Euphoria: Der Trailer zur dritten Staffel bringt thrillerartige Vibes

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Im Januar wurde der erste Trailer für die mit Spannung erwartete dritte (und wahrscheinlich letzte) Staffel von Euphoria veröffentlicht, was auf eine große Verschiebung sowohl im Tempo als auch im Setting hindeutet, nachdem Rue (Zendaya) in Mexiko gelandet ist.

Jetzt haben wir einen zweiten Trailer vor der HBO-Premiere am 13. April (12. April in den USA) bekommen, und diesmal verlangsamt sich das Tempo, was der grundsätzlich sehr düsteren Serie ein fast thrillerartiges Flair verleiht. Die vielen bekannten Schauspieler – neben dem bereits erwähnten Zendaya haben wir auch Jacob Elordi, Hunter Schafer und Sydney Sweeney – sind alle im Trailer zu sehen. Wir bekommen sogar einen Blick auf Eric Dane, der kürzlich an ALS verstorben ist, was dies zu seiner allerletzten Rolle macht.

Sieh dir unten den Trailer an.