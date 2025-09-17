Zweiter Playtest von Exoborne jetzt auf Steam verfügbar

HQ

Wenn Sie ein regelmäßiger Leser von Gamereactor sind, sind Sie wahrscheinlich mit Exoborne vertraut. Der Squad-basierte Extraktions-Shooter für drei Spieler, der sich auf PvE-Kämpfe konzentriert, basierend auf der Verwendung von anpassbaren mechanischen Exo-Anzügen, den sogenannten Exo-Rigs.

Wir haben die Entwicklung von Sharkmob mit großem Interesse verfolgt und konnten es kürzlich auch auf der Gamescom spielen, sowie Studiogründer und CMCO Martin Hultberg interviewen, das ihr unten sehen könnt.

Und wir freuen uns noch mehr darauf, es zu spielen, und jetzt könnt ihr mitmachen, denn der zweite Exoborne Playtest wurde gerade auf Steam veröffentlicht, der vom 16. September bis zum 7. Oktober läuft. Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich auf der offiziellen Website des Spiels oder direkt auf der Shop-Seite von Valve anmelden.

Werden Sie in den kommenden Wochen Exoborne ausprobieren?