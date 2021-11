Zweiter Akt von Fortnite endet nächste Woche

HQ

Epic Games möchte das zwei Kapitel von Fortnite im Dezember abschließen. Die aktuelle Saison des beliebten Battle-Royale-Games wird schon am kommenden Samstag mit einem In-Game-Event beendet, das passend als "The End" bezeichnet wird. Die Spieler sollen sich in einem letzten "Konflikt" gegen die Cube-Queen auflehnen und um das Schicksal ihres Kriegsschauplatzes kämpfen.

Laut den Entwicklern wird es große 16-Spieler-"Partys" geben, die das Event gemeinsam angehen dürfen. Die eigentliche Veranstaltung beginnt am 4. Dezember um 22:00 Uhr und ihr solltet spätestens 30 Minuten vorher auf den Servern sein, weil ihr sonst nicht mehr reinkommt (Einlass ist 21:00 Uhr). Alle Teilnehmer werden mit saisonaler Erfahrung, Ladebildschirmen, Waffen-Skins und weiteren Anpassungsoptionen belohnt, die ihr in Kapitel 3 von Fortnite nutzen könnt.

