Zweite Staffel von The Cycle hat begonnen

Im wettbewerbsorientierten Online-Shooter The Cycle hat vor kurzem die zweite Saison begonnen, was zu einer Welle an neuen Inhalten führte. Die Spieler erhalten eine neue Karte mit dem Namen Moonfall Waterfall, was die Spielwelt Fortune III um verschiedene Biome bereichert (darunter Wälder, Ackerflächen, felsige Ebenen, eine Wüste und sogar ein kleines Stadtgebiet mit einer Bar und einem riesigen Raumschiff).

Gleichzeitig hat das Team zwei Varianten eines neuen Season-Passes erstellt: Wer nicht zahlt erhält durch vehementes Spielen bis zu 50 Preise, in der kostenpflichtigen Premiumversion gibt es Zugriff auf 180 Belohnungen (Emoticons, Banner, Anpassungselemente, neue Fahrzeugtypen und Nahkampfwaffen). Mit dem Season Pass werden zudem zwei weitere Charaktere eingeführt: der schwer bewaffnete Paladin Korolev und ein Hooligan. Zwei Monate habt ihr für die Freischaltung Zeit, dafür müsst ihr die täglichen, wöchentlichen und saisonalen Herausforderungen abschließen.

Quelle: Yager.