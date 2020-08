Zweite Staffel von Fall Guys: Ultimate Knockout sehen wir nächste Woche auf der Gamescom

Am 27. August gegen 20:00 Uhr startet die virtuelle Gamescom-Messe mit dem Web-Format "Opening Night Live". Kleine Studios und die größten Entwickler der Welt wollen uns mit vielen Neuigkeiten überraschen und eine davon hat der Show-Moderator Geoff Keighley bereits enthüllt - Fall Guys: Ultimate Knockout. Wir werden in der nächsten Woche sehen, was die zweite Staffel des Spiels für uns zu bieten haben wird. Unter anderem wurde ein Trailer versprochen, obwohl die Entwickler von Mediatonic wohl noch eine Zeit lang an dem Content-Update arbeiten werden. Die zweite Saison sei nämlich noch über einen Monat entfernt.

