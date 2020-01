Zweite Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher erscheint 2021 und wird "deutlich linearer"

The Witcher war vergangenes Jahr die erfolgreichste Netflix-Serie in Deutschland und das obwohl sie nur knapp zwei Wochen lang verfügbar war, ehe die Wertung erfolgte. Auch in anderen Regionen der Welt feiert die Adaption von Andrzej Sapkowskis Witcher-Universum große Erfolge, obwohl es nicht gerade Bestnoten hagelt. Viele Zuschauer sind von den sprunghaften Zeitlinien verwirrt, was laut der Autorin Lauren Hissrich im nächsten Teil der Saga verbessert werden soll.

Die Leiterin der Serie hat letzte Woche in einer Diskussion auf Reddit bestätigt, dass sie am nächsten Teil der epischen Saga arbeite, der für 2021 vorbereitet wird. Sie stellte klar, dass dieser Termin nur ein vorläufiges Ziel sei, weil niemand übereilt mit der Marke umgehen möchte. Zur Kritik an der verwirrenden Zeitleiste sagte sie, dass die zweite Staffel "wesentlich linearer sein wird, sobald sich die Geschichten der drei Charaktere kreuzen". Lauren bestätigte auch, dass die nächste Season genauso viele Folgen beinhalten werde, wie Staffel 1. Sie erklärte nachfolgend, dass das verfügbare Budget nur acht Episoden bei der dargestellten Produktionsqualität zulässt und dass sie selbst damit zufrieden sei.