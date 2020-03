Zweite Rundown-Phase infiziert GTFO mit zehn neuen Karten

10 Chambers Collective beweist mit dem Namen ihres nächsten Content-Updates des kooperativen Action-Horrorspiels GTFO einen eigenartigen Humor. Infection heißt die zweite Reihe an Inhalten, die dem Spiel eine neue Umgebung (aufgeteilt auf zehn Karten) hinzufügt. Die einzelnen Abschnitte sind nicht von Anfang an freigeschaltet, sondern werden erst nach und nach freigeschaltet. Obwohl wir in einen anderen Teil der Anlage vordringen, bleibt es übrigens ziemlich düster - eine weitere Parabel für unser Leben derzeit.

Ihr dürft euch jedenfalls auf neue Ziele und Missionen, sowie auf zwei weitere Waffen und monströse Feinde freuen. Im neuen Trailer gibt es nur wenig Gameplay zu sehen, doch es gibt eine grobe Idee der Neuerungen, die am 13. März zur Early-Access-Version hinzugefügt werden. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in diesem Vorschauartikel.