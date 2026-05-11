Zweite Chance für Landaluce: vom Lucky Loser bis ins Achtelfinale bei den Italian Open

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Martín Landaluce nutzt seine zweite Chance bei den Italian Open gut. Der 20-jährige Spanier wurde in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Andrea Pellegrino in drei Sätzen besiegt. Er kehrte jedoch als "Lucky Loser" ins Turnier zurück, als Valentin Vacherot, ein gesetzter Spieler, sich aus dem Turnier zurückzog. Dadurch verpasste er die erste Runde und spielte direkt in der zweiten Runde, wobei er Marin Cilic in zwei Sätzen besiegte.

Landaluce besiegte anschließend den Heimfavoriten Mattia Bellucci, ebenfalls in zwei Sätzen, und erreichte die vierte Runde (Achtelfinale), wo er am Dienstag ein Spiel gegen Hamad Medjedovic anlegte, der Joao Fonseca besiegte. Es ist erst das sechste Mal in der Geschichte der Italian Open, dass ein Lucky Loser das Achtelfinale erreicht und auf Platz 80 in der ATP-Rangliste aufgestiegen ist.

Als Teil der Generation von 2006, die gerade in die Elite vorrückt, erreichte Landaluce zusammen mit Rafael Jódar oder Joao Fonseca das Viertelfinale des Miami Masters 1.000 im vergangenen März, wo er gegen Jiri Lehecka verlor. Landaluce ist 2026 Dritter beim Next Gen Race, mit Spielern ab 20 Jahren hinter Fonseca und Jódar.

Unterdessen trifft Pellegrino, der Spieler, der Landaluce ursprünglich in der Qualifikation besiegt hatte, morgen am Dienstag in der Runde der letzten 16 auf seinen Landsmann Jannik Sinner. Sinner bleibt Favorit auf den Titel, nachdem er Alexei Popyrin am Montag mit 6:2, 6:0 besiegt hat.