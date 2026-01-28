Zweijähriger stellt mit Snooker-Trickschüssen zwei Guinness-Weltrekorde auf

HQ

In einem Alter, in dem die meisten Kleinkinder noch mit Bausteinen ringen, kontrolliert Jude Owens bereits Winkel, Polster und Druck. Der Zweijährige aus Manchester hat seinen Namen zweimal in das Guinness-Buch der Rekorde geschrieben und ist damit die jüngste Person, die sowohl einen Bankshot als auch einen Doppelkorb abschloss. Die Leistungen kamen nur wenige Wochen auseinander, sportlich gesehen ein Wimpernschlag, aber genug, um Jude zu den jüngsten Doppelrekordhaltern des Sports zu zählen.

Der erste Meilenstein kam am 12. Oktober, als Jude im Alter von nur zwei Jahren und 302 Tagen einen Poolbank-Schuss traf. Fünf Wochen zuvor hatte er die Zuschauer bereits überrascht, indem er 261 Tage nach seinem zweiten Geburtstag einen Snooker-Doppeltopf abzog. Das sind keine Neuheits-Taps oder inszenierte Tricks; Sie verlangen Berührung, räumliches Bewusstsein und ein Gefühl für den Tisch, dem viele Spieler jahrelang nachjagen. Für Jude kamen sie vor dem Kindergarten.

Sein Vater Luke entdeckte den Funken früh zu Hause, wo Snooker schnell Judes Lieblingsbeschäftigung wurde. Mit Barhockern (und später einem Küchenhocker), die für zusätzliche Zentimeter erhöht wurden, lernte Jude, den Queue natürlich zu greifen und ihn mühelos durch die Finger zu fädeln. Luke, selbst Spieler seit seinem zehnten Lebensjahr, gibt die unbequeme Wahrheit zu, der sich jeder Sportelternteil irgendwann stellen muss: Sein Sohn könnte einfach mehr rohe Fähigkeiten haben.

Die Aufzeichnungen haben bereits Türen geöffnet. Jude erhielt bei der UK Championship 2025 einen besonderen Walk-on und ist damit der jüngste bekannte Spieler, der einen Sponsor in diesem Sport erhalten hat. Zu Hause balanciert er Snookerbälle mit Fußballträumen, feuert Manchester United an und vergöttert Bruno Fernandes. Fragt man ihn jedoch, wer ein Match zwischen Vater und Sohn gewinnen würde, kommt die Antwort ohne Zögern. "Ich."