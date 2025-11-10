Zwei Züge kollidieren in der Slowakei und verletzen Dutzende

HQ

Am Sonntagabend sind in der Slowakei zwei Züge zusammengestoßen, als einer in das Heck des anderen fuhr und Dutzende Passagiere verletzte, wie die Behörden mitteilten. Innenminister Matus Sutaj Estok bestätigte, dass 11 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und die übrigen leichte Verletzungen erlitten.

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Bratislava und Pezinok, etwa 20 km nordöstlich. Die Polizei sagt, dass es nach vorläufigen Berichten keinen Frontalzusammenstoß oder eine Entgleisung gab. Trotz der Verletzten haben wir gerade die Nachricht erhalten, dass keine Todesopfer gemeldet wurden.

Zweites Zugunglück in diesem Monat

Die Nachrichtenwebsite Aktuality.sk zitiert einen Fahrgast, der den Unfall als lauten "Knall" beschreibt. Dies ist das zweite Zugunglück in der Slowakei im vergangenen Monat. Bei einer Kollision am 13. Oktober in der Ostslowakei wurden 91 Menschen verletzt. Die Behörden untersuchen weiterhin die Ursache dieses Vorfalls.