Zwei zeitlose Rhythmus-Klassiker kehren zurück: Patapon 1+2 Replay erscheint im Juli

Es besteht kein Zweifel, dass Nintendo, wenn sie sich von den Veröffentlichungen auf der aktuellen Nintendo Switch verabschieden, dies stilvoll und mit Standing Ovations tun. Sie haben gerade angekündigt, dass zwei beliebte Klassiker der alten PSP Remastered-Versionen für Nintendos Konsole erhalten werden. Dies sind die ersten beiden Patapon-Spiele, die in einem einzigen Paket namens Patapon 1+2 Replay erscheinen.

Diese von Bandai Namco entwickelten Rhythmusspiele ermutigten uns, eine Armee neugieriger Kreaturen namens Patapon zu fahren, eine Trommel mit einem bestimmten Rhythmus zu spielen, um sie anzutreiben, und verschiedene Knöpfe zu drücken, um verschiedene Befehle zu geben.

Es war wirklich clever, und es waren sehr beliebte Spiele, die sogar ihre jüngste Hommage in Astro Bot hatten, also freuen wir uns, wieder im Rhythmus von Pat-Pat-Pat-Pon zu spielen. Schauen Sie sich den Trailer unten an. Patapon 1+2 Replay erscheint am 11. Juli 2025 für Nintendo Switch.