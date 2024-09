Zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Neva feiert Nomada Studio drei Millionen verkaufte Einheiten von GRIS

HQ

Während in diesen Tagen alle Augen auf Neva für Nomada Studio gerichtet sind, ist es gut zu wissen, dass die Entwickler des in Katalonien, Spanien, ansässigen Studios dem Meisterwerk, das sie so weit gebracht hat, nicht den Rücken gekehrt haben. GRIS ist eines der schönsten Spiele des letzten Jahrzehnts, und Spieler auf der ganzen Welt konnten seine tiefgründige Geschichte und Erzählung durch das Spiel mit Farben und Emotionen der Gemälde durch das Art-Team unter der Leitung von Neva-Kreativdirektor Conrad Roset schätzen.

Es war Roset selbst, der über seinen Twitter/X-Account bestätigte, dass GRIS bereits mehr als 3 Millionen Einheiten verkauft hat. Nicht schlecht für ein Projekt, von dem der Künstler selbst zugibt, dass er dachte, dass es rund 150.000 Mal verkaufen würde, und das in seinen optimistischsten Prognosen.

Kürzlich hatten wir bei Gamereactor die Gelegenheit, Conrad Roset erneut über Neva und seine Entwicklung als Weiterentwicklung des visuellen Stils von GRIS zu interviewen. Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.

HQ

Herzlichen Glückwunsch, Nomada Studio!