Zwei Wochen verbleiben bis zum Start von Mortal Shell

Nach der erfolgreichen Beta von Mortal Shell haben wir heute das Erscheinungsdatum erfahren. Das düstere Soulslike-Actionspiel wird am 18. August auf allen unterstützten Plattformen erscheinen und in elektronischer Form ca. 30 Euro kosten. Spieler auf dem PC werden den Titel zuerst im Epic Games Store finden, da Steam erst im kommenden Jahr unterstützt wird. Im neuen Video sehen wir die Ballistazooka, eine Fernkampfwaffe, mit der wir Feinde an Strukturen nageln können. Außerdem wird ein erster Blick auf die Solomon-"Shell" geworfen, die vierte und letzte Klasse im Spiel.

