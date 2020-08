Zwei Wellen mit saisonalen Inhalten für Iron Harvest geplant

King Art Games wird ihr Strategiespiel Iron Harvest mindestens zwei "Saisons" lang mit neuen Inhalten unterstützen. Geplant sind unter anderem neue Karten für Skirmishes und spezielle Herausforderungen, mit denen Solo- und Mehrspieler-Fans länger bei der Stange gehalten werden sollen. In erster Linie geht es hierbei um aktualisierte Multiplayer-Ranglisten und kosmetische In-Game-Belohnungen, die sich laut den Entwicklern nicht auf spielerische Belange auswirken sollen. Alle Käufer des Hauptspiels erhalten die Inhalte der ersten Saison, doch wer die zweite Welle an Inhalten kaufen möchte, muss entweder einen noch unbekannten Beitrag zahlen oder die teurere Deluxe-Edition kaufen (der Preisunterschied beträgt knapp 20 Euro). Ein Add-On ist ebenfalls in Planung, aber es gibt noch keine Details dazu.

Aktuell läuft eine Beta-Phase auf Steam, die allen Fans offensteht (der Fortschritt aus der Demo wird ins finale Spiel übernommen). Am 1. September erscheint Iron Harvest auf dem PC, Anfang kommenden Jahres sollen laut dem Publisher die Konsolenversionen folgen. Mehr Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer Vorschau.