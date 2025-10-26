Zwei Verdächtige im Zusammenhang mit Louvre-Raub festgenommen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die französische Polizei zwei Verdächtige festgenommen hat, von denen angenommen wird, dass sie in den kürzlichen Diebstahl mehrerer Juwelen aus dem Louvre-Museum verwickelt sind, so Le Parisien. Die Festnahmen fanden Berichten zufolge am späten Samstag statt, eine Woche, nachdem die Gruppe vor den Öffnungszeiten in das Museum eingebrochen war und mit den wertvollen Stücken entkommen war. Dies ist ein Fall, der in Frankreich und der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erregt hat. Was halten Sie von dem Louvre-Raub? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!