Zwei unveröffentlichte NES-Spiele werden derzeit bei eBay versteigert

Dies sind derzeit zwei Titel, die nie für Nintendos erstgeborenes NES (oder Nintendo Entertainment System) veröffentlicht wurden und bei eBay versteigert werden.

Das erste davon ist Battlegrounds of Napoleon, ein Strategiespiel, das veröffentlicht werden sollte, aber aus verschiedenen Gründen nie das Licht der Welt erblickte, als es das tat. Laut der Anzeige sind auch die Dateien enthalten, die zum Drucken an Nintendo gesendet werden sollten, was es sehr wahrscheinlich macht, dass es möglich sein wird, sie digital nachzubilden.

Spiel Nummer zwei wird von Rare entwickelt, der keiner weiteren Einführung bedarf, und es scheint jedoch keine Vollversion zu sein, sondern eine Demo, die mit dem peripheren Power Glove-Controller kompatibel war. Der Power Glove war ein großer Flop und nur ein Spiel wurde dafür entwickelt, und es wird spekuliert, dass die Demo von Rare, die mit dem Controller kompatibel war, ein Prototyp war, den Rare zeigen würde, um Interesse an der Entwicklung eines vollständigen Spiels mit dem Gerät zu wecken.

Eine Person, die sehr daran interessiert ist, diese beiden Titel in die Hände zu bekommen, ist Frank Cifaldi von der Video Game History Foundation, der jetzt versucht, Geld zu sammeln, um beide zu kaufen. Seine Hauptsorge ist nun, dass sie in den Händen anderer Sammler landen und dann Gefahr laufen, über die Erlösung hinaus zu verfallen.