Zwei UFC-Schwergewichtslegenden kämpfen an diesem Wochenende um den Titel: So kannst du ihn live verfolgen

HQ

Die Zuschauer im Madison Square Garden in New York werden Zeuge eines Kampfes zwischen zwei erfahrenen Kämpfern der UFC. Jones (37 Jahre) ist der derzeitige Inhaber des Schwergewichts-Championtitels, den er 2023 gegen Ciryl Gane gewann.

Jones wird seinen Titel verteidigen, ebenso wie eine unglaubliche Erfolgsbilanz: 27 Siege, 10 durch K.o. und nur eine Niederlage durch Disqualifikation gegen Matt Hamill. Er gilt als einer der besten Kämpfer in der Geschichte der UFC, wird aber auf eine andere Legende treffen, mit der längsten Titelverteidigungsserie im Schwergewicht (drei Verteidigungen).

Holt sich Stipe Miocic (42 Jahre) den Titel zurück? Im Jahr 2021 verlor er schließlich den Schwergewichtstitel an Francis Ngannou, 2021 durch K.o. Seitdem ist er nicht mehr in den Ring gestiegen. Der Kampf an diesem Wochenende wurde um ein ganzes Jahr verschoben, nachdem Jones eine Brustmuskelverletzung erlitten hatte.

Wann findet der Kampf zwischen Jones und Miocic statt und wie kann man ihn live sehen?

Der Kampf findet am Samstagabend in New York statt. Das wäre am Sonntag, den 17. November, um 2 Uhr MEZ (mitteleuropäische Zeit), 1 Uhr morgens britischer Zeit.

Der Kampf zwischen Jones und Miocic ist der Main Event, daher würde er erst um 4 Uhr MEZ (3 Uhr morgens britischer Zeit) beginnen. Der Co-Hauptkampf ist Charles Oliveira gegen Michael Chandler. Drei weitere Kämpfe finden in der Main Card statt: Viviane Araûjo gegen Karine Silva, Bo Nickal gegen Paul Craig und Mauricio Ruffy gegen James Llontop.

Es wird auf verschiedenen Plattformen gestreamt. In Großbritannien und Irland wird es auf Discovery+ und TNT Sports zu sehen sein. In Spanien wird es auf dem Eurosport-Kanal in Max zu sehen sein. In Frankreich wird es auf RMC Sport zu sehen sein. DAZN wird es in Deutschland und Italien ausstrahlen, und Viaplay wird es in Dänemark, Norwegen und Schweden ausstrahlen.