Zwei Teams verlassen die LCS

Während sich die LCS darauf vorbereitet, sich mit der CBLOL und der LLA zu einer multiregionalen Americas League zusammenzuschließen (die Berichten zufolge ein Nord- und ein Süd-Conference-System haben wird), werden zwei Teams die League of Legends E-Sport-Szene verlassen, um Platz für die Fusion zu schaffen.

Das erste Mal ist nicht allzu überraschend - Immortals - die in letzter Zeit einfach nicht die beste Zeit in der Liga hatten. Es macht Sinn, dass sie, wenn sie mit der Aussicht konfrontiert werden, dass sie einfach nicht im Wettbewerb standen und dem scheinbar endlosen Geldpool, den einige der erfolgreicheren Organisationen in die LCS stecken, diese Gelegenheit nutzen wollen, um zu gehen. Es ist sicherlich der Verlust eines historischen Konkurrenten, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Splits aus der mittleren Spitzenklasse und einer kleinen Fangemeinde, die man ertragen kann.

Das zweite Team, von dem berichtet wird, dass es die LCS verlassen wird, ist wesentlich überraschender, nämlich NRG. NRG kehrte erst kürzlich auf die Bühne zurück, als sie sich 2023 den Platz von CLG sicherten, und hat seitdem die LCS gewonnen und NAs tiefsten Lauf in einem internationalen Turnier in letzter Zeit hingelegt. Zu sagen, dass es eine seltsame Wahl wäre, so schnell zu gehen, ist eine Untertreibung.

Damit würden die sechs nordamerikanischen Organisationen, die den Merge als Cloud9, Dignitas, FlyQuest, Shopify Rebellion, Team Liquid und 100 Thieves durchführen, übrig bleiben, obwohl die Diebe möglicherweise noch auf dem Weg nach draußen sind und versuchen, ihren Platz im Zuge der Umstrukturierung zu verkaufen.

Natürlich sollte man das alles mit Vorsicht genießen, denn nichts ist offiziell, bis Riot die Teilnehmerorganisationen für 2025 bekannt geben (danke, Dot Esports).