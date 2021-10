Zwei spielbare Dämonen treten Demon Slayer: The Hinokami Chronicles wohl schon in knapp zwei Wochen bei

HQ

Morgen startet das Anime-Kampfspiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles hier bei uns in Deutschland auf PC, Xbox und Playstation (mehr Informationen zum Spiel findet ihr in unserer Kritik). Publisher Sega macht darum nicht sonderlich viel Wind, was die verfügbaren Informationen zum Thema Post-Launch-Support stark eingrenzt. Gematsu macht uns deshalb auf Ryokutya2089 aufmerksam, die sich wiederum auf die kommende Ausgabe der Weekly Shonen Jump beziehen. Diese Publikation entsteht beim japanischen Verlag Shueisha, dem auch Kimetsu no Yaiba angehört.

Dort heißt es jedenfalls, dass CyberConnect2 "Ende Oktober/Anfang November" die ersten beiden spielbaren Dämonen als kostenloses Update nachreichen möchte. Es handelt sich dabei um die Charaktere Rui und Akaza, zwei sehr gefährliche Kontrahenten, die gleichzeitig die spielerischen Highlights von The Hinokami Chronicles bilden. Insgesamt seien sechs spielbare Dämonen für das 3D-Kampfspiel geplant, doch wir wissen noch nicht, welche das sind. Im Handlungsverlauf muss der Schwertkämpfer Tanjiro gegen einige Monster kämpfen, die vermutlich als Vorlage dienen.