Zwei SNK-Zeichen verbinden Street Fighter 6

Während des Summer Game Fest haben wir herausgefunden, welche Charaktere in der zweiten Staffel von Street Fighter 6 erscheinen werden. Zwei Veteranen werden von zwei Charakteren aus SNKs klassischer Fatal Fury-Serie begleitet.

Eine wahre Legende in M. Bison erscheint in einem brandneuen Gewand und ist gruseliger als je zuvor. Darüber hinaus wird auch Elena, die in Street Fighter III: New Generation eingeführt wurde, spielbar sein. Aber das Interessanteste sind wahrscheinlich die beiden Gastcharaktere, in denen Terry Bogard und Mai Shiranui aus Fatal Fury einspringen.

M. Bison kommt diesen Sommer, Terry im Herbst, Elena im nächsten Sommer und Mai müssen wir bis zum Winter 2025 warten.