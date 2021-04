Zwei ruhige Minuten im wilden Biomutant

You're watching Werben

In einem Monat werden wir endlich erfahren, woran das schwedische Team von Experiment 101 so lange gearbeitet hat. Im brandneuen Trailer von Biomutant erhalten wir heute einen entspannten Einblick in die Welt dieses kommenden Action-Rollenspiels, die durch unsere Entscheidungen maßgeblich geprägt werden soll. Ziemlich viele Bereiche sind entweder überwuchert oder zerstört (oder beides), rund um den Weltenbaum scheint es also ziemlich rau zuzugehen. Das Spiel erscheint jedenfalls am 25. Mai auf PC, Playstation 4 und Xbox One.