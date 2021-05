Zwei PvP-Modi von Watch Dogs: Legion wurden auf August verschoben

You're watching Werben

Ubisoft möchte Watch Dogs: Legion am 1. Juni auf Spielversion 4.5 aktualisieren. Das kommende Content-Update wird dem Actionspiel kommende Woche einen Performance-Modus zur Verfügung stellen, der das Spielgeschehen auf aktuellen Konsolenmodellen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wiedergibt. Gleichzeitig sollen Matchmaking-Optionen für den Online-Modus hinzugefügt werden, die es Spielern ermöglichen, mit anderen Nutzern in der gleichen Konsolenfamilie zusammenzuspielen (PS5 und PS4 oder Xbox One und Series).

Weil die Auslieferung des neuen Spielcodes ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich angenommen, verzögern sich nachfolgende Update-Pläne teils erheblich. Die beiden geplanten PvP-Modi "Invasion" und "Extraction" sollen beispielsweise erst im August veröffentlicht werden. Bis dahin arbeite Ubisoft eigenen Aussagen zufolge an der Verbesserung der Online-Erfahrung. Ebenfalls für den Herbst geplant ist ein Crossover-Event mit Assassin's Creed, das einen kostenpflichtigen, neuen Spielhelden, sowie weitere Missionen und Aktivitäten einführt.

Das nächste große Update von Watch Dogs: Legion ist für den Juli geplant, allerdings sind sämtliche Inhalte hinter einer Bezahlschranke versteckt. Die Story-Erweiterung Bloodline führt die beiden alten Helden Aiden Pearce und Wrench in das Hauptspiel ein.

Quelle: Ubisoft.