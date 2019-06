Zwei neue Modi für Tour de France 2019

Bigben Interactive und Cyanide haben Klarheit darüber geschaffen, was in der kommenden Ausgabe des offiziellen Tour-de-France-Videospiels neu ist. Die Sportsimulation enthält 761 Radfahrer, die sich in 21 Etappen entlang der offiziellen Route abstrampeln. Laut dem Entwickler wurde vor allem die KI des neuen Ablegers umfangreich überarbeitet, weshalb strategische Entscheidungen nun an Gewicht bekommen sollen.

Tour de France 2019 erhält zwei neue Spielmodi, darunter erstmals auch einen Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Darüber hinaus gibt es die "Weltmeisterschaft", in wir eine (National-)Mannschaft anführen. Wenn die Ergebnisse unseres Radfahrers am Ende der Saison die Sponsoren zufriedenstellen, dürfen wir mit ihr oder ihm unser Land während der Weltmeisterschaft vertreten. Tour de France 2019 erscheint am 27. Juni für Playstation 4 und Xbox One. Ein neues Video gibt euch einen ersten Ausblick: