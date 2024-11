Zwei neue Karten werden der Halo Ranked Arena-Playlist hinzugefügt, um sie vor dem HCS Year 4 zu testen

HQ

Das Halo Championship Series ist vorbei und das schon seit einer Weile. Aber nur weil dies der Fall ist, heißt das nicht, dass 343 Industries /Halo Studios nicht versucht, sich auf die Kampagne 2025 vorzubereiten, die das vierte Jahr der Aktion sein wird.

In einem neuen Halo Waypoint-Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass im Rahmen der Tests und Vorbereitungen für HCS Year 4 zwei neue Karten zur Ranked Arena -Playlist hinzugefügt werden, um ihr Potenzial für die Aufnahme in den HCS-Kartenpool im nächsten Jahr zu beurteilen. Diese beiden Karten sind die Community-Kreationen von Fortress und Inquisitor, und wir werden beide sogar in HCS-Offseason-Events sehen, von denen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr hören werden.

In Bezug auf die Karten sagt HCS: "Wir werden ein wachsames Auge darauf haben, wie Inquisitor und Fortress sowohl in der Ranglistenarena als auch in den HCS-Offseason-Turnieren abschneiden, um festzustellen, welche Spieltypen am besten für den HCS Year 4-Kartenpool geeignet sind."

Es ist unklar, wann das HCS für Year 4 zurückkehren wird, aber eine sichere Wette wäre irgendwann Anfang 2025, vielleicht sogar erst im Frühjahr.