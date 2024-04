Zwei neue Evil Dead-Filme befinden sich derzeit in der Entwicklung

HQ

Nach dem Smash-Hit Evil Dead Rise im letzten Jahr wurde bestätigt, dass sich derzeit zwei neue Filme des Franchise in der Entwicklung befinden.

Der erste dieser Filme wird von Sébastien Vaniček (Infested) inszeniert, der zweite von Francis Galluppi (The Last Stop in Yuma Country).

Deadline merkt an, dass letzterer dieser Filme: "als eine originelle Geschichte beschrieben wird, die Galluppi entwickelt und Raimi und seinem Team zur Verfügung gestellt hat. Kein Wort über eine Handlung oder wer produzieren wird, da wir hier noch am Anfang stehen."

In ähnlicher Weise sind die Details zur Handlung von Sébastien Vaničeks Evil Dead-Film spärlich, aber zu wissen, dass wir zwei auf dem Weg haben, ist sicherlich eine aufregende Nachricht.