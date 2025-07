Zwei Netflix Originals werden in der zweiten Staffel nicht zurückkehren

HQ

Netflix hat beschlossen, für zwei seiner jüngsten Original Produktionen kein grünes Licht für eine Rückkehr zu geben. Sowohl The Residence als auch Pulse werden nicht für eine Folgestaffel zurückkehren, obwohl beide erst kürzlich auf dem Streaming-Dienst debütiert haben.

Laut The Hollywood Reporter soll die Entscheidung ein Kosten-Nutzen-Grund gewesen sein, was im Wesentlichen bedeutet, dass die Shows nicht genügend Zuschauer anzogen und nicht genug Aufsehen erregten, um die Zahlung für eine zusätzliche Runde von Episoden zu rechtfertigen.

In Bezug auf die Leistung jeder Show bei ihrem Debüt brachte The Residence in den ersten vier Wochen auf der Plattform fast 23 Millionen Zuschauer an, während Pulse mit 20,2 Millionen Aufrufen für ähnliche Aufrufe sorgte. Dies ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, welches Leistungsniveau Netflix von Serien erwartet, wenn die Hoffnung besteht, dass sie die Chance bekommen, für einen zweiten Auftritt zurückzukehren.

The Residence war ein Krimi-Krimi mit einer ziemlich gestapelten Besetzung. Die Idee für zukünftige Staffeln wäre ähnlich wie bei Knives Out gewesen, indem sie eine anthologisch geprägte Struktur angeboten hätte. Was Pulse betrifft, so handelte es sich um ein medizinisches Drama, das versuchte, aus der Popularität und Langlebigkeit Kapital zu schlagen, die dem Genre oft zugeschrieben wird.