Zwei Millionen Spieler kaufen Steam-Version von Fall Guys in erster Woche

Wenn es ein Spiel gibt, das in der letzten Woche die Gesprächsthemen bestimmt hat, dann ist es das neue Party-Game von Mediatonic gewesen - Fall Guys: Ultimate Knockout. Dass sich der Titel als äußerst beliebt erwiesen hat, das wurde schon 24 Stunden nach dem Startschuss klar. Publisher Devolver Digital zieht nach einer anstrengenden Woche Bilanz und veröffentlicht neue, beeindruckende Statistiken der begeisterten Community:



1,5 Millionen Kronen wurden gesammelt

60 Millionen Spieler sind in den Abgrund gefallen

Twitch-Zuschauer haben Fall Guys 23 Millionen Stunden lang gesehen



Die sicher beeindruckendste Zahl hängt mit den PC-Verkäufen zusammen, denn obwohl der Titel für Abonnenten von Playstation Plus aktuell ohne zusätzliche Kosten gespielt werden kann, haben sich 2 Millionen Spieler die Steam-Version gekauft. Die kostet zwischen 20 und 30 Euro, wir sprechen hier also von einer Summe von mindestens 40 Millionen Euro, die Mediatonic in den ersten sieben Tagen mit ihrem Indie-Hit eingenommen hat. Unsere Meinung zum Partyspaß könnt ihr hier bei Bedarf nachlesen.