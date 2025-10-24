Zwei Millionen Spieler haben bereits ihr Interesse an Resident Evil: Survival Unit vorregistriert

Wir sind nur noch eine Woche davon entfernt, dass der November ankommt und uns in den vorletzten Monat des Jahres stürzt. Das Jahr 2025 rückt immer näher an die Vollendung, und obwohl dies der Fall ist, haben Capcom und Co-Entwickler Joycity Corporation und Publisher Aniplex Inc. noch nicht das genaue Datum bekannt gegeben, an dem Resident Evil: Survival Unit auf mobilen Geräten erscheinen wird.

Dieses Spiel, das immer noch an einem unbestimmten Datum im Jahr 2025 erscheinen soll, hat anscheinend ein großes Interesse bei den Fans, da gerade bekannt wurde, dass es inzwischen zwei Millionen vorregistrierte Spieler überschritten hat. Das bedeutet, dass das Spiel sein Vorregistrierungsevent übertroffen hat, da es auf nur eine Million Spieler begrenzt war.

Was man von diesem Spiel erwarten kann, wird in der Zusammenfassung wie folgt skizziert: "Resident Evil Survival Unit bietet ein frisches strategisches Erlebnis, das auf mobile Geräte zugeschnitten ist. Das Spiel verbindet die Zugänglichkeit des mobilen Spielens mit der Tiefe der Echtzeitstrategie und ermöglicht es Spielern weltweit, sich zu verbinden und in einem neuen Survival-Abenteuer zu konkurrieren, das im Resident Evil-Universum spielt."

Zweifellos werden wir bald ein festes Update zum Start erhalten, vorausgesetzt, das Spiel kommt immer noch im Jahr 2025 heraus und wird sich nicht bis 2026 verzögern - dem Jahr von Resident Evil Requiem.