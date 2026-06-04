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Das Portswood-Gebiet von Southampton ist nach dem Mord an dem 18-jährigen Henry Nowak weiterhin von Unruhen und Unruhen konfrontiert.

Der junge Mann wurde von den örtlichen Behörden festgenommen, obwohl er den Polizeibeamten mitteilte, er sei gerade von Vickrum Digwa erstochen worden, der fälschlicherweise behauptete, er sei Ziel eines rassistischen Angriffs gewesen. Nowak wurde gefesselt und unbehandelt zurückgelassen, während er sterbend auf der Straße lag, während Digwa die große Klinge trug, die er gegen Nowak benutzt hatte, und behauptete, er brauche die Waffe aus religiösen Gründen. All dies wurde auf der Bodycam der vor Ort befindlichen Beamten festgehalten, ein Moment, der seitdem zu Unruhen und weit verbreiteten Unruhen geführt hat, auch über Nacht hinweg.

Laut BBC News brachen am Abend des 3. Juni Unruhen aus, bei denen 11 Polizisten und ein Polizeihund verletzt wurden und zwei Männer wegen ihres Handelns festgenommen wurden, darunter ein 50-Jähriger aus dem Gebiet Gosport wegen Angriffs und Prügelattacke auf einen Notfallhelfer sowie ein 44-Jähriger aus Southampton wegen gewaltsamer Unruhe und Besitzes einer anstößigen Waffe. Die beiden Männer werden heute vor dem Amtsgericht in Southampton erscheinen.

Im Hinblick auf den Nowak-Fall hat der Mord an dem jungen Mann im Vereinigten Königreich allerlei Gespräche darüber ausgelöst, wie die Strafverfolgungsbehörden ihre Einsätze durchführen. Digwa wurde seitdem inhaftiert und zu einer Mindeststrafe von 21 Jahren verurteilt, die am 1. Juni verhängt wurde.