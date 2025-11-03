Zwei Männer wegen möglicher Terroranschläge in Michigan am Halloween-Wochenende angeklagt

HQ

Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten hat zwei Männer in Michigan im Zusammenhang mit dem angeklagt, was die Behörden als ISIS-inspirierte Verschwörung beschreiben, um einen Anschlag in den Vereinigten Staaten zu verüben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden.

Die Verdächtigen, Mohmed Ali und Majed Mahmoud, sollen in den letzten Monaten Schusswaffen gekauft haben (einschließlich AR-15-Gewehre ) und einen Angriff online diskutiert haben, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung des . Beiden Männern wird vorgeworfen, versucht oder sich verschworen zu haben, Schusswaffen und Munition zu transferieren mit der Absicht, den Terrorismus, insbesondere den Islamischen Staat (ISIS), zu unterstützen.

Die Behörden sagen, dass der Angriff möglicherweise für das Halloween-Wochenende geplant war

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die beiden Teil einer fünfköpfigen Gruppe, zu der mindestens ein Minderjähriger gehörte, die verschlüsselte Messaging-Plattformen und soziale Medien nutzte, um ISIS-Propaganda zu teilen und zu Gewalttaten aufzurufen. Nur Ali und Mahmoud wurden bisher angeklagt.

Die Ermittler behaupten, dass beide Männer in den Wochen vor dem geplanten Angriff das Schießen auf Schießständen geübt haben und den 31. Oktober (Halloween) als mögliches Datum festgelegt hatten. In den Dokumenten wurden keine spezifischen Ziele genannt.

FBI-Direktor Kash Patel sagte am Freitag in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter), dass die Behörden einen möglichen Anschlag vereitelt hätten, der für das Halloween-Wochenende geplant war, einen Tag bevor die beiden Männer formell angeklagt wurden.