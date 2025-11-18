Zwei Männer, die vermutlich mit Russland zusammenarbeiten, wurden als Verdächtige polnischer Eisenbahnsabotageanschläge identifiziert

HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte am Dienstag, dass die Behörden zwei Personen hinter der Eisenbahnexplosion der vergangenen Woche auf der Warschau-Lublin-Linie identifiziert haben, einer Strecke, die die Hauptstadt mit der ukrainischen Grenze verbindet. Laut Tusk sind beide Verdächtige ukrainische Staatsangehörige, die mit russischem Geheimdienst zusammenarbeiteten und später nach Belarus flohen.

Die Explosion ist Teil eines umfassenderen Musters von Brandstiftung, Cyberangriffen und versuchten Sabotageversuchen, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine in Polen und anderen europäischen Ländern gemeldet wurden. Warschau hat wiederholt gewarnt, dass es aufgrund seiner Rolle als wichtiges Hilfszentrum für Kiew zu einem Hauptziel geworden ist, während Moskau weiterhin jegliche Beteiligung bestreitet.

Tusk sagte den Abgeordneten, dass die Ermittler sicher seien, dass der Angriff absichtlich war und eine Eisenbahnkatastrophe auslösen sollte. Zuvor sagte ein Sprecher des polnischen Sonderministers, "alles deute darauf hin", dass der russische Geheimdienst hinter dem "Terroranschlag" auf Deblin-Warschau stecke.