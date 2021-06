Zwei legendäre DLC-Lords schließen Entwicklung von Total War: Warhammer II Mitte Juli ab

You're watching Werben

Sega hat uns diese Woche verraten, dass Total War: Warhammer II am 14. Juli sein letztes Add-On erhalten wird. „The Silence and The Fury" heißt das Paket, das zum Preis von zehn Euro zwei mächtige Herrscher für die Rassen Echsen- und Tiermenschen zur Verfügung stellen wird. Die beiden Figuren bringen einzigartige Spielmechaniken und individuelle, erzählerische Ziele für die Kampagnenkarte mit sich.

Der Todesbulle Taurox hat einen Körper aus Messing und er schließt sich den Streitkräften des Chaos an, um seine einzige Schwachstelle zu beseitigen und unbesiegbar zu werden. Dieser Herrscher kann häufiger kämpfen und die Länge seiner aktuellen Siegesserie gewährt ihm unterschiedliche Vorteile. Ihm gegenüber steht der "Chamäleonskink" Oxyotl, der hellsehen kann. Seine besondere Fähigkeit erlaubt es ihm und seiner Armee, zwischen verschiedenen Orten auf der Weltkarte hin und her zu springen, um sich die Kämpfe, an denen er teilnimmt, auszusuchen. Taurox und Oxyotl müssen am Ende gegeneinander antreten.