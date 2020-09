Zwei Klassen aus Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vorgestellt

Wer nach einem epischen Action-Rollenspiel mit einem westlichen Stil sucht, das in der letzten Generation aufgetaucht ist und im Schatten von The Witcher 3: Wild Hunt wandelte, der hebe die Hand. THQ Nordic wird in wenigen Tagen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, die überarbeitete Version des mehr als acht Jahre alten Titels, veröffentlichen und speit deshalb gerade alle Nase lang Trailer ins Internet.

Schon zur Gamescom wollten sie die Menschen daran erinnern, wie man in diesem Spiel einen benutzerdefinierten Charakter erstellt und haben deshalb verschiedene Klassen und Fähigkeiten erkundet. Die Entwickler möchten die Optionen im kommenden Remaster hervorheben, denn dort werdet ihr euch zwischen Schleichattacken, brutaler Gewalt und Zauberei entscheiden müssen.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning feiert am 8. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One Premiere und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass die eigentliche Überraschung Fatesworn heißt, eine Erweiterung, die einige Monate später erscheinen wird.

You're watching Werben