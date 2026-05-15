Zwei junge Männer meldeten sich bei der Polizei, weil sie versucht hatten, Fahrer beim Giro d'Italia zu berühren: "Sei nicht so wie dieser Typ"

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Zwei Männer wurden am Donnerstag während der sechsten Etappe beim Angriff auf das Peloton des Giro d'Italia erwischt. Die beiden Männer wurden laut lokalen Medien (über Cycling Weekly) bei der Polizei gemeldet und wurden sogar von Hubschrauberkameras dabei erwischt, wie sie versuchten, die Fahrgäste beim Vorbeifahren zu berühren.

"Wir lieben dich am Straßenrand. Wir lieben eure Begeisterung, wir lieben es, dass ihr die Fahrer anfeuert, wir lieben es, dass ihr euch wie Flamingos kleidet. Aber es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Sei nicht so wie dieser Typ", veröffentlichte der offizielle Account des Rennens.

Laut RAI wurden die beiden Männer, die "spielten", um die Fahrer zu berühren, im Alter von 19 und 20 Jahren dem örtlichen Staatsanwalt gemeldet, weil sie während einer Sportveranstaltung Gefahr verursacht hätten, und falls sie angeklagt und schuldig gesprochen werden, könnten sie von Sportveranstaltungen ausgeschlossen und mit Geldstrafen belegt werden.

Der Giro d'Italia wird am Freitag mit der siebten Etappe fortgesetzt, einer 246 km langen Bergetappe, der längsten des Rennens, zwischen Formia und Blockhaus. Der Portugiese Afonso Eulálio führt die Gesamtwertung fast drei Minuten vor dem Spanier Igor Arrieta an, während Paul Magnier die Gesamtwertung mit 105 Punkten anführt, nachdem er drei der ersten sechs Etappen gewonnen hat. Der Favorit, Jonas Vingegaard, liegt im Gesamtklassement auf Platz 15, 6:22 Minuten hinter Eulálio.