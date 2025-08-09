Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Baldur's Gate III haben fast eine halbe Million Spieler den schwersten Modus geschafft

HQ

Es mag schwer zu glauben sein, aber es ist zwei Jahre her, dass Baldur's Gate III zum ersten Mal in seiner vollständigen Veröffentlichung gelandet ist. Als eines der erfolgreichsten RPGs unserer Zeit erreicht das Spiel immer noch Spielerzahlen, auf die ein Live-Service-Titel heutzutage stolz wäre.

Zur Feier der zwei Jahre, in denen er in der Wildnis gewandert ist, teilte Larian einige Statistiken von all den Läufen, die die Menschen gemacht haben. Unter den vielen Statistiken, die ihr euch hier ansehen könnt, sehen wir ein besonderes Augenmerk auf den Ehrenmodus, den härtesten Schwierigkeitsgrad von Baldur's Gate III.

Rund eine halbe Million Menschen haben den Modus besiegt, etwa 2,7 % der Steam-Spielerbasis des Spiels, wobei 4.647 den Modus als Level-1-Charakter und 31.180 den Honour-Modus als Tausendsassa (ein Charakter, der in jeder Klasse ein Level erreicht) besiegt haben. Beides sind ziemlich beeindruckende Leistungen, die die größte Herausforderung von BG3 noch größer machen.

An anderer Stelle sehen wir in seltenen Erfolgen, wie 350 Personen Minsc in einen Kleriker der Todesdomäne umgewandelt haben. 598 Menschen haben ein Kind mit Wyll adoptiert, und nur 1,82 % der Spieler haben es geschafft, 100 Gold zu verdienen, indem sie als Barde Straßenmusik gemacht haben.