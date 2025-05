Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter vor Museum in Washington D.C. getötet Verdächtiger nach tödlicher Schießerei in der Nähe einer Veranstaltung zum jüdischen Kulturerbe in Gewahrsam.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Wir wissen jetzt, dass zwei örtlich beschäftigte israelische Botschaftsangestellte am Mittwochabend vor dem Jüdischen Museum in Washington, D.C., erschossen wurden, nachdem sie an einer diplomatischen Veranstaltung teilgenommen hatten.

Die Opfer, ein Paar, das Berichten zufolge ihre Verlobung plante, wurden von einem einsamen Schützen ins Visier genommen, der angeblich pro-palästinensische Parolen rief. Die Behörden identifizierten den Verdächtigen als Elias Rodriguez, der schnell festgenommen wurde und keine Vorstrafen hat. Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter vor Museum in Washington D.C. getötet // Shutterstock