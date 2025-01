Zwei Hobbits schmieden in Billy und Dom ein neues Abenteuer: Eat the World

HQ

Zwei geliebte Gesichter aus Der Herr der Ringe sind wieder zusammen, aber dieses Mal ist ihr Abenteuer weit entfernt von Mittelerde. Dominic Monaghan und Billy Boyd, bekannt für ihre Rollen als Merry und Pippin, machen sich auf, die kulinarische Welt in ihrer kommenden Reality-Serie "Billy and Dom: Eat the World" zu erobern. Laut Digital Spy werden die beiden verschiedene Reiseziele erkunden, einzigartige Speisen genießen und dabei ihren charakteristischen Humor und ihre Kameradschaft einfließen lassen.

In echter Hobbit-Manier verspricht die Show eine zünftige Mischung aus Erkundungen und gutem Essen. Monaghan und Boyd werden an acht Orte weltweit reisen, von geschäftigen Städten wie London bis hin zu abgelegenen Orten wie den Äußeren Hebriden. Auf dem Weg dorthin können sich die Fans auf Überraschungen freuen, darunter ein Wiedersehen mit Sir Ian McKellen – Gandalf selbst – in seinem Londoner Pub. Die Eskapaden des Duos, die mit spielerischem Geist eingefangen werden, werden langjährige Bewunderer ihrer Arbeit begeistern.

Während die Dreharbeiten zu Ende gehen und die Vorfreude steigt, verspricht die erste Staffel ein Fest für Augen und Gaumen. Wird Billy and Dom: Eat the World die Zuschauer dazu inspirieren, ihren eigenen Weg ins Abenteuer zu gehen, oder vielleicht nur ein zweites Frühstück? Halten Sie Ausschau nach der Premiere im Jahr 2025, um es herauszufinden!

