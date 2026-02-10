Zwei große NBA-Schlägereien an einem Tag: Das zwischen den Hornets und den Pistons endete in einer Faustschlägerei

HQ

Ein NBA-Match zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons führte zu einer riesigen Schlägerei, die mit vier ausgeschlossenen Spielern endete, da der Kampf Schläge und Kopfstöße beinhaltete. Es begann, als Jalen Duren von den Pistons von Moussa Diabate von den Hornets gefoult wurde. Sie gerieten in einen Streit, der schnell in einen Streit umschlug, wobei Diabete mehrere Schläge auf Duren auswarf, doch zum Glück traf keiner voll aus.

Die Situation geriet für 20 Sekunden außer Kontrolle, als sich immer mehr Spieler und Trainer dem Kampf anschlossen. Diabete und Duren wurden ausgeschlossen, ebenso wie Isaiah Stewart von den Pistons und Miles Bridges von den Hornets.

Trotz der Schlägerei besiegten die Detroit Pistons die Charlotte Hornets auswärts mit 110:104 und bleiben mit 39 Siegen und 13 Niederlagen an der Spitze der Eastern Conference – ein radikaler Wandel im Vergleich zu vor zwei Jahren, als sie Letzter wurden. Die Hornets belegen mit 25 Siegen und 29 Niederlagen den zehnten Platz.

Nicht der erste Nahkampf der Staffel... nicht einmal an diesem Tag, denn ein weiterer Kampf brach im Spiel zwischen den Minnesota Timberwolves und den Atlanta Hawks aus, wobei die Timberwolves mit 138-116 gewannen, wobei zwei Spieler ausgeschlossen wurden, Naz Reid und Mouhamed Gueye, und ein weiterer, Jock Landale, mit einigen Kratzern, nachdem er in der Mitte gefangen war.