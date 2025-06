Zwei führende Führungskräfte verlassen Build a Rocket Boy Tage vor der Ankunft von MindsEye

HQ

Es gab eine Vielzahl von Anschuldigungen und Behauptungen, die in letzter Zeit herumgeworfen wurden, als wir uns der Einführung von Build a Rocket Boy 's MindsEye näherten. Das Actionspiel debütiert am 10. Juni auf PC und Konsolen, und da das fast schon hier ist, haben wir in letzter Zeit gesehen, wie ein Co-CEO des Studios erklärte, dass eine negative Reaktion auf das Spiel das Produkt einer bezahlten "konzertierten Anstrengung" gegen das Studio war, während das Unternehmen auch von seinen eigenen Mitarbeitern auf GlassDoor anonym als ziemlich schlechter Arbeitsplatz bewertet wurde.

Es ist unklar, wie die Situation beim Entwickler ist und wie sich dies auf das eigentliche Spiel übertragen lässt, da wir es erst am Veröffentlichungstag nächste Woche mit Sicherheit wissen werden. Was wir wissen, ist, dass zwei Führungskräfte des Entwicklers Tage vor der Veröffentlichung von MindsEye gegangen sind.

Wie Eurogamer mitteilte, haben sowohl Chief Legal Officer Riley Graebner als auch Chief Financial Officer Paul Bland das Studio verlassen. In einem LinkedIn-Post merkt Graebner an, dass er seine Zeit bei dem Studio "stolz auf das, was wir erreicht haben" beendet.

Auch wenn dies für einige wie eine Warnung klingen mag, sollte gesagt werden, dass diese beiden Personen aufgrund ihrer Positionen auf der finanziellen und rechtlichen Seite des Entwicklers wahrscheinlich weniger in die tägliche Entwicklungsarbeit an MindsEye involviert sind. So oder so, wir werden in ein paar Tagen wissen, ob die sogenannte "negative" Reaktion auf MindsEye gerechtfertigt ist.