Zwei Fahrer sterben bei katastrophalem Unfall bei Rennen der British Superbike Championship

Am Montag ereignete sich während eines Rennens der britischen Supersport-Meisterschaft in Oulton Park ein tragischer Unfall, bei dem zwei Fahrer ihr Leben verloren: Owen Jenner, 21, England, und Shane Richardson, 29, Neuseeland. Der Unfall ereignete sich in der ersten Runde des dritten Rennens des Wochenendes, am Eröffnungswochenende der British Supersport Championship (BSB), an dem elf Fahrer beteiligt waren, eine "Kettenreaktion" aus Stürzen und Stürzen mit tödlichen Folgen.

Jenner und Richardson wurden am Streckenrand behandelt und ins Krankenhaus gebracht, starben aber an den Folgen schwerer Kopf- und Brustverletzungen. Ein dritter Fahrer, Tom Tunstall, 47, erlitt schwere Rücken- und Bauchverletzungen, wie die Organisatoren Motorsport Vision Racing (MSVR) mitteilten. Acht weitere Fahrer erlitten leichte Verletzungen und blieben unverletzt.

Die TV-Übertragung des Wettbewerbs wurde sofort gestoppt. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden eingeleitet und es wurden bisher keine weiteren Stellungnahmen abgegeben.