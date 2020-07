Zwei Entwickler von Far Cry 3: Blood Dragon richten neues Team ein

Es ist viele Jahre her, dass Far Cry 3: Blood Dragon herauskam, doch wir haben die wilde, von den Achtzigerjahren inspirierte Science-Fiction-Party mit ihren futuristischen Waffen und gefährlichen Roboterdinosauriern nicht so schnell vergessen. Zwei der Entwickler hinter dem Game, Gabriela Salvatore und Dead Evans, haben sich nun dazu entschieden, zusammen ein eigenes Entwicklerstudio namens Beans zu gründen. Der Indie-Publisher Devolver Digital hilft ihnen bei einer "unangekündigten, neuen IP", über die wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nichts wissen.

Die beiden haben vor kurzem aber immerhin eine Webseite mit vielen blinkenden Buchstaben, auffälliger Musik und leuchtenden Farben aufgebaut, auf der sie nach neuen Mitarbeitern suchen. Wir vermuten, dass die beiden Entwickler die funky Elemente von Blood Dragon in ihr neues Studio Beans übernommen haben und deshalb sind wir gespannt, was wir als Nächstes von ihnen zu Gesicht bekommen.