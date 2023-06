Zwei Diablo IV Erweiterungen sind auf dem Weg

HQ

Blizzards General Manager von Diablo bestätigte kürzlich, dass, obwohl das Spiel erst heute offiziell veröffentlicht wurde, bereits zwei Erweiterungen dafür in Arbeit sind.

In einem Interview mit Kinda Funny sagte Rod Fergusson Folgendes: "Während ich hier sitze, sind wir dabei, das Hauptspiel zu starten, wir beenden die erste Staffel, wir arbeiten an der zweiten Staffel, wir arbeiten an der ersten Erweiterung, wir starten die zweite Erweiterung... Daran arbeiten wir gerade und haben das Spiel noch nicht einmal auf den Markt gebracht."

Wir wussten bereits, dass das Spiel Erweiterungen haben würde, aber jetzt scheint es, dass Blizzard mit konkreteren Details herauskommt. Diablo III erhielt nur eine große Erweiterung, die den Kreuzritter einführte. Die Fans hoffen auf die Einführung des Mönchs, des Hexendoktors und mehr in den Erweiterungen von Diablo IV.

Was möchtest du im DLC von Diablo IV sehen?